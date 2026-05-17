Un accidente de tránsito registrado la noche del viernes en la avenida Circunvalación, en la provincia de Nasca, dejó como saldo dos personas heridas luego de un violento choque entre un automóvil y una motocicleta.

Brutal siniestro

Según las imágenes registradas a las 7:12 de la noche, un vehículo que se encontraba detenido sobre el lado izquierdo de la vía intentó girar hacia la derecha de manera repentina. En ese momento, una motocicleta en la que viajaban dos ocupantes apareció a gran velocidad por el carril derecho e impactó violentamente contra la parte delantera del automóvil.

Producto del fuerte choque, ambos ocupantes de la motocicleta salieron despedidos y terminaron contra el cerco de un jardín cercano. Segundos después, uno de ellos logró levantarse y trató desesperadamente de mover la motocicleta, debido a que la unidad había quedado encima de uno de los menores, mientras el otro permanecía inconsciente sobre el pavimento.

Testigos del accidente señalaron que la motocicleta era conducida por dos menores de edad y que ninguno portaba casco de seguridad al momento del impacto. Asimismo, indicaron que el conductor del automóvil no habría activado las luces direccionales antes de realizar la maniobra de giro, situación que, sumada a la velocidad de la motocicleta, habría impedido cualquier reacción para evitar la colisión.

Hasta el lugar llegaron efectivos policiales de la comisaría de Nasca y miembros del Cuerpo General de Bomberos, quienes auxiliaron a los heridos y los trasladaron de emergencia al hospital Ricardo Cruzado Rivarola para recibir atención médica por las lesiones sufridas durante el accidente.

El hecho generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes señalaron que la avenida Circunvalación se ha convertido en un punto de constantes accidentes debido al exceso de velocidad y la imprudencia de algunos conductores. Las imágenes del choque comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, causando alarma entre la población nasqueña.

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