El jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, coronel PNP Eduardo del Campo, informó hoy que los propietarios de las dos motocicletas incendiadas ayer en el distrito de Alto Selva Alegre no están vinculadas al préstamo “gota a gota” ni han sido víctimas de extorsión por parte de la presunta organización criminal “Los Negritos”. Se trata de ciudadanos peruanos dedicados al servicio de delivery, y una de las unidades está registrada a nombre de una mujer.

El oficial precisó que el número telefónico que los supuestos integrantes de “Los Negritos” difundieron de manera desafiante, instando a prestamistas “gota a gota” a alinearse, no les pertenece. Según las investigaciones, la línea habría sido sustraída a una mujer y, al momento de la intervención policial, se encontraba apagada.

Asimismo, el jefe de la Divincri reveló avances en pericias de criminalística vinculadas a un operativo realizado hace 15 días en la Av. La Cultura, en José Luis Bustamante y Rivero, donde se incautó un arma de fuego relacionada a la investigación que se sigue al autodenominado “El Animal”, miembro de la banda “Los orientales”. Esta pistola habría sido utilizada en al menos tres homicidios y tres casos de extorsión.

Uno de los crímenes confirmados con esta arma ocurrió en enero de 2024 en Socabaya; otro, en el cementerio de La Apacheta, donde un ciudadano colombiano recibió un disparo en el pecho; y un tercero, en la puerta del hospital de Yanahuara, donde se hallaron casquillos de dos armas diferentes.

Las investigaciones continúan para identificar a los autores intelectuales y establecer si existe conexión entre los ataques y las amenazas difundidas por la banda “Los Negritos”.

MIRA EL VIDEO RECOMENDADO