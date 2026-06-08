Un tráiler que transportaba decenas de sacos de semillas se despistó y volcó en la carretera Canta–Huayllay, generando restricciones en el tránsito vehicular y preocupación entre los conductores que circulaban por esta importante vía.

Tras el accidente, parte de la carga quedó dispersa en los alrededores de la carretera, mientras la pesada unidad terminó volcada fuera de la pista. Las labores para recuperar la mercadería y restablecer el tránsito se realizaron con precaución debido a las condiciones de la zona.

Las causas del despiste son materia de investigación. El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos de la ruta Canta–Huayllay, escenario de constantes accidentes de tránsito que han generado preocupación entre transportistas y viajeros.