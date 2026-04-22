La ola de extorsiones es imparable en la provincia de Trujillo. A las 3:30 de la madrugada de hoy, delincuentes llegaron hasta una vivienda situada en el sector Villa Judicial, en el distrito de Huanchaco y detonaron una potente carga de dinamita.

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La explosión fue tan fuerte que parte del concreto de la fachada de la casa salió volando y vidrios de las ventanas quedaron destruidos. Varias viviendas aledañas también sufrieron daños.

Por temor los propietario del inmueble evitaron brindar declaraciones, pero la Policía dijo que por la forma cómo se perpetró el ataque es evidente que la familia es víctima de extorsión.

Los que sí hablaron fueron los vecinos, quienes pidieron mayor patrullaje por la zona, pues temen que los delincuentes retornen en cualquier momento.