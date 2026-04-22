Una presunta intervención policial terminó en una tragedia en el sector La Varianta, en Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, cuando un suboficial de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP) falleció, supuestamente tras inhalar gases tóxicos en el interior de una galería minera.

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Se trata del joven policía Alonso Silva Díaz, quien brindaba servicios en la comisaría de Huamachuco. De acuerdo a información preliminar, a la 1:30 de la tarde del último martes, personal del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Huamachuco se dirigió a una intervención en una labor minera.

Debido a que Alonso Silva tenía experiencia en este tipo de intervenciones acudió en apoyo de sus colegas. Al llegar al socavón decidieron ingresar, a pesar de las advertencias por el incumplimiento de protocolos de seguridad comunicados por los trabajadores mineros presentes.

Alonso Silva iba adelante y cuando ya habían avanzado al menos 150 metros sintió malestares debido a problemas para respirar, presuntamente a causa de haber inhalado gases tóxicos.

Lamentablemente minutos después perdió la vida.

Otros dos efectivos policiales también habrían resultado afectados por la inhalación de gases. Actualmente, se reporta que ambos se encontrarían en proceso de recuperación bajo vigilancia médica.

Se espera pronunciamiento de los altos mandos de la Policía en la región La Libertad.