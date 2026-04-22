El Gobierno Regional de La Libertad implementará biohuertos escolares en 34 instituciones educativas de la región, beneficiando a más de 10 mil estudiantes de nivel secundario, quienes desarrollarán aprendizajes prácticos para cultivar sus propios alimentos y fortalecer una cultura de sostenibilidad.

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La iniciativa representa una apuesta estratégica por una educación más integral, en la que los estudiantes no solo adquirirán conocimientos teóricos, sino también habilidades vinculadas a la agricultura, la alimentación saludable y el cuidado del medio ambiente, promoviendo además la autosuficiencia alimentaria y la valoración del trabajo agrícola.

Se entregó el terreno en Colegio Modelo

Como inicio simbólico del proyecto, se realizó la entrega de terreno en la institución educativa Modelo de Trujillo, acto que marca el comienzo de la ejecución del proyecto, el cual demandará una inversión superior a los S/9 millones y será ejecutado bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Durante la ceremonia, la gobernadora regional destacó el impacto de esta intervención en la formación de las nuevas generaciones.

“Hoy damos un paso importante hacia una educación más integral. Estos biohuertos permitirán que nuestros estudiantes no solo aprendan en las aulas, sino que desarrollen habilidades para la vida, vinculadas a la producción de alimentos, el cuidado del ambiente y la sostenibilidad”, afirmó.

Impulso a la seguridad alimentaria

La autoridad subrayó que la iniciativa contribuirá a fortalecer la seguridad alimentaria y a generar una cultura ambiental responsable en comunidades educativas de todas las provincias de la región.

Cada biohuerto contará con un área de 84 metros cuadrados e incluirá zonas de lavado, germinación y planteamiento, sistemas de cultivo hidropónico, pozas de crecimiento con tierra preparada y un sistema de riego por goteo con tanque de 250 litros, todo bajo una estructura protegida que garantizará condiciones óptimas para el desarrollo de los cultivos.

El financiamiento estará a cargo de la empresa Ingeniería Soluciones y Construcciones Metálicas S.A.C., bajo la supervisión del Consorcio Supervisor Biohuertos, con un plazo total de 12 meses.