Agentes de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Uprove) logró recuperar una camioneta que había sido reportada como robada en la provincia de Trujillo.
El vehículo de placa de rodaje THH-829, valorizada en 240 mil soles, se encontraba en el interior de una vivienda en construcción, en la quinta etapa de la urbanización San Andrés, en el distrito de Víctor Larco Herrera.
Durante el operativo también se intervino a un joven de 19 años, quien sería investigado por la presunta comisión del delito de receptación agravada y otros por determinar.
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