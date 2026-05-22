El Congreso de la República aprobó la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la promoción turística y la conservación de los “Humedales de Chaviña”, ubicados en el distrito de Bella Unión, provincia de Caravelí, en la región de Arequipa.

LEA TAMBIÉN: Muestra histórica de la Virgen de Chapi en la historia de Arequipa

Al respecto, el consejero regional por Arequipa, James Posso, destacó este logro de más de un año de trabajo articulado con el congresista Esdras Medina, a fin de poner en valor este ecosistema para la región.

Esta normativa será un paso para impulsar a Chaviña como nuevo destino para la observación de aves y promover el turismo sostenible. Además, se prevé su conservación de manera primordial, ya que a nivel mundial se ha perdido más del 60% de humedales.

El legislador recordó que el Consejo Regional de Arequipa ya había dado un paso previo en 2022 con la aprobación de la Ordenanza Regional N.º 473-AREQUIPA, que declaró de interés regional la conservación de los Humedales de Chaviña, sentando las bases para la creación del Área de Conservación Regional.

Cabe mencionar que este ecosistema se extiende desde la playa Peñuelas hasta el estuario del río Acarí.

Humedales de Chaviña, en Caravelí. Foto: Cortesía de James Posso.

Humedales de Chaviña, en Caravelí. Foto: Cortesía de James Posso.

Humedales de Chaviña, en Caravelí. Foto: Cortesía de James Posso.