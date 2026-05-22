Ayer, la Universidad Católica San Pablo (UCSP) inauguró las muestras históricas “La Virgen de Chapi en la historia de Arequipa” y “Victoria y honor naval: Combate de Iquique”. Las exhibiciones, de acceso gratuito para el público general, reúnen fotografías, documentos y objetos que rescatan la fe y la memoria histórica de la región.

La exposición presenta 20 fotografías de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX de los archivos de Guillermo Rodríguez Zaconet, Manuel Jesús Glave y Víctor Alcázar, custodiados y digitalizados por la UCSP. Las imágenes muestran la evolución de las peregrinaciones al santuario; en ellas se observa a fieles con vestimenta formal e incluso portando escopetas debido a las dificultades del camino de la época.

“Las fotografías permiten reconocer que la devoción a la Virgen de Chapi también es un acto familiar que se mantiene y trasciende de padres a hijos”, destacó Pamela Cabala Banda de Vega, presidenta de la Comisión de Peruanidad de la UCSP.

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Por su parte, Ángel Rodríguez Gutiérrez, descendiente del fotógrafo Rodríguez Zaconet, resaltó el valor patrimonial de la muestra y el trabajo de conservación realizado por la universidad.

La muestra sobre la Virgen de Chapi estará abierta en el hall principal del campus San Lázaro de la UCSP hasta este 22 de mayo.

En paralelo, la exposición “Victoria y honor naval: Combate de Iquique” aborda los hechos históricos y el heroísmo militar de la campaña marítima, complementando el circuito cultural propuesto por la casa de estudios para este periodo de conmemoraciones.