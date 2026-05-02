La devoción no distingue edad alguna, mientras los más adultos llevan consigo una tradición de años, los jóvenes se suman a la fe a través de la Virgen de Chapi, cuyo día central se celebró este 1 de mayo en diversos escenarios, desde el Santuario principal en Polobaya hasta distritos como Cayma y Miraflores, donde la tradición es parte de la celebración.

JUVENTUD

En la Iglesia de Chapi Chico, en el distrito de Miraflores, la juventud estuvo presente. Carlos Puma Maque, de 26 años, es un joven corista del conjunto “Nuestra Señora de Chapi”, quien se dio un tiempo para compartir su experiencia de fe. “La devoción que le tengo a la Virgen de Chapi inicia desde mis padres. Son muchas las historias que ellos me cuentan, en los momentos en los que les ha ayudado la Virgen, cuando estaban solos y que la única opción era pedirle que los ayude en esos momentos de tristeza. Conocer esas historias de mi padre, de mi madre es muy bonito”, relata.

El joven señaló que anteriormente vivía en Cayma, no obstante, acudía a la iglesia ubicada en Miraflores y algunas veces al templo ubicado en Polobaya.

Sobre su integración al coro, Carlos Puma señaló que lleva 2 años en esta agrupación, siendo uno de sus principales motivos las ganas de aportar a la parroquia. “Hice muy buenos amigos, con ellos aprendo lo que es la fe, son personas maravillosas que conforman el grupo”, agregó, siendo una de las principales actividades que realizan más allá del canto la de distribuirse en diversos sectores para apoyar en esta fecha con el orden.

TRADICIÓN

Mientras la eucaristía previa a la misa de fiesta se realizaba, la congregación de ex trabajadores conductores de la empresa de transportes Cruz del Sur se hizo presente junto a la imagen de la virgen para participar de los actos por la festividad de la Patrona de Arequipa.

Tras participar de la ceremonia, el grupo se retiró en procesión con la imagen ante la mirada de los fieles que se acercaban. En el recorrido, Pío Mujica relató que este es el segundo año en el que participan acompañados de la imagen.

Con más de 300 miembros la imagen también es conducida hasta el Santuario de Chapi, en el distrito de Polobaya, donde es bendecida. “La empresa y muchos de nosotros somos creyentes de la Virgen de Chapi y los coordinadores que hemos formado el grupo somos como 300 ex trabajadores desde que se fundó la empresa”, agregó.

El devoto expresó que esta imagen permanece en su vivienda, sin embargo, el día central de la congregación, el 27 de septiembre, todos se reúnen en una tradicional picantería de la ciudad para poner de manifiesto su fe.

“Somos devotos de la Virgen de Chapi. Particularmente yo tuve un accidente y gracias a la virgencita estoy vivo”, relató mientras cargaba la anda. El jubilado precisó que este accidente ocurrió 30 años atrás en el distrito de Socabaya.

Como ellos, cientos de fieles participaron de la misa de fiesta a pesar de la intensa radiación solar en esta parte de la ciudad.

PREGRINAJE

Al otro lado de la ciudad, la fe fue el motor para que una pareja de adultos mayores realice una peregrinación hacia el santuario de la Virgen de Chapi ubicado en Charcani, en el distrito de Cayma.

Desde hace 5 años, Rolando Apaza y su esposa Sabina Castilla, ambos de 72 años, recorren cerca de dos kilómetros para llegar a su destino y recibir la bendición de la Virgen María; la pareja lleva 30 años unidos bajo su bendición.

Junto a su compañera de vida, don Rolando indica que desde hace 5 años realiza este recorrido hacia Charcani, pero antes de ese tiempo iban hasta el santuario mayor ubicado en el distrito de Polobaya.

Esta tradición de un lustro cargada de devoción también es en agradecimiento a la Virgen de Chapi, a quien consideran milagrosa, por acompañarlos en el trabajo y en la salud.

La pareja de adultos mayores reside en Cerro Colorado y llegaron hasta el ingreso en Cayma, desde donde recorrieron el trayecto al santuario a pie en media hora aproximadamente, según relatan.

“Anteriormente yo estaba bien de salud, en aquellos tiempos incluso venía. A pie desde Cerro Colorado. Soy una persona diabética, ya ha avanzado en mi enfermedad y ya no puedo caminar como antes”, relata don Rolando tras presenciar la misa de fiesta.

Por su parte Doña Sabina, con menos palabras y conteniendo las lágrimas, comenta que la fe en la virgencita la ayudó a superar diversas enfermedades. Este año la pareja se despide del Santuario de Charcani, haciendo el signo de la cruz y recorriendo el camino de vuelta a casa a pie.

En tanto el Santuario de Charcani recibió la visita de miles de devotos, algunos caminando desde la altura de la comisaría de Acequia Alta en un recorrido que toma aproximadamente una hora.

MASIVO

La fiesta central estuvo presente en el distrito de Polobaya, donde más de 210 mil peregrinos llegaron desde el 29 de abril hasta el templo, tanto por la vía principal como en un peregrinaje desde el sector de Siete Toldos.

Desde la noche anterior, el santuario fue recibiendo a los devotos, algunos optaron por pernoctar en los exteriores usando tiendas de campaña, mientras presenciaban la Santa Misa de Vísperas y la serenata que acompaña esta festividad.

El primero de mayo, la misa central fue presidida por monseñor Javier Del Río Alba, quien destacó la figura de la Virgen María en esta festividad, “una verdadera pasión mariana se manifiesta en que brota de nosotros este deseo de María de ponernos en camino para ir al encuentro de nuestros hermanos necesitados, en la familia, en el barrio, en la sociedad”, expresó durante la eucaristía.

La Misa de Fiesta se realizó al interior del templo, mientras que en los exteriores los feligreses pudieron seguir la misma a través de pantallas gigantes instaladas.

La autoridad eclesiástica anunció que, en el marco de las celebraciones por los 20 años de la llegada de la devoción de la Virgen de Chapi a Roma, este domingo 3 de mayo el Papa León XIV impartirá su bendición durante el rezo del Ángelus dominical en el Vaticano.

Tras la misa, se realizó la procesión solemne en los diferentes puntos del santuario y por la tarde se celebró la Misa de Despedida. Es así como por otro año más la población de Arequipa continúa con una tradición que trasciende de edades.