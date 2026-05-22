La mañana de ayer, una emergencia química registrada en las instalaciones de la EPS EMAPAVIGS, en la provincia de Nasca, provocó la evacuación preventiva de vecinos y generó preocupación entre la población debido a la propagación de gases en varios sectores cercanos.

Evacuación de vecinos

Según los primeros reportes, el incidente habría sido originado por el derrame de una sustancia química peligrosa dentro de la planta operativa. Testigos indicaron que el material se expandió rápidamente por el aire y fue desplazado por el viento, afectando especialmente a las zonas aledañas a las instalaciones de la EPS.

Ante la emergencia, efectivos de la Compañía de Bomberos de Nasca acudieron al lugar y solicitaron la evacuación inmediata de las personas que se encontraban cerca de la zona afectada, mientras se desarrollaban las labores de control y contención.

La Municipalidad Provincial de Nasca informó sobre una fuga de dióxido de cloro y exhortó a la población a evitar acercarse al área comprometida hasta nuevo aviso, además de seguir únicamente la información emitida por las autoridades competentes.

Como medida preventiva adicional, también se suspendieron temporalmente las labores de faenamiento en el matadero municipal de Nasca debido al riesgo de contaminación derivado de la emergencia química.

Imágenes difundidas desde el interior de EMAPAVIGS mostraron un balón con un presunto agente químico peligroso que habría sufrido una fuga dentro de las instalaciones, situación que incrementó la alarma entre vecinos y centros educativos ubicados en los alrededores.

Horas después, la empresa EMAPAVIGS S.A. emitió un comunicado oficial en el que descartó un derrame de ácido clorhídrico y precisó que la emergencia correspondió a una fuga de cloro registrada en uno de sus ambientes operativos. Señaló que activó de inmediato sus protocolos de seguridad y trabajó de manera coordinada con el Cuerpo General de Bomberos y otras autoridades para controlar la situación.

Asimismo, informó que la evacuación se realizó en un radio aproximado de dos cuadras alrededor de la planta y que las familias afectadas recibieron atención mientras se desarrollaban las acciones de respuesta.

Finalmente, la EPS comunicó que la emergencia fue controlada oportunamente y que los vecinos evacuados comenzaron a retornar progresivamente a sus viviendas.

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