La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Virgen de Guadalupe del Sur S. A. (Emapavigs SA) que presta los servicios de saneamiento básico a Nasca y Vista Alegre está en el ojo público por su pobrísimo nivel de inversión durante el primer semestre de este año. Y Semapach de la provincia de Chincha que tiene un promedio de ejecución del 12.8 %.

Días atrás, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, junto con el presidente de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Mauro Gutiérrez Martínez, y el director ejecutivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), Carlos Benites Saravia; presentaron el reporte de seguimiento de inversiones en el sector de saneamiento.

Gutiérrez expuso el nivel de ejecución de las 38 EPS (Empresas Prestadoras de Saneamiento) del país. En el grupo de EPS grandes 2 se ubica Semapach de la provincia de Chincha que tiene un promedio de ejecución del 12.8 %.

En el grupo de EPS medianas está Emapisco que tiene un nivel de ejecución del 68.5 %. El más alto.

Responsabilidad

La otra cara de la moneda está la EPS Emapavigs de Nasca con 0 % de ejecución. La evaluación entre enero y junio de este año.

El responsable del nulo avance en la ejecución fue la exgerente general Ketty Rosales, que antes de ser cambiada a la EPS de Barranca dejó obras inconclusas en la Plaza de Armas de Nasca, alta morosidad y otros problemas.

El actual gerente general de Emapavigs es Juan Carlos Bueno quien tiene el desafío de mejorar el gasto. El responsable de este nulo avance también es el gerente de Administración, David Zea.

Unas 26 empresas, de las 38 evaluadas, alcanzaron una calificación “crítica”, que implica un retraso en las mejoras de prestación de los servicios. En situación de crítica se encuentran Semapach y Emapavigs.

Ante los terribles resultados, el director ejecutivo del Otass, Carlos Benites Saravia, tuvo que aceptar el desastre.

“En base a los resultados que ha mostrado el jefe de la Sunass es necesario reconocer que el modelo de asistencia técnica y fortalecimiento de las capacidades a cargo de la Otass, no ha tenido los resultados esperados, porque 11 de las EPS que muestran resultados críticos pertenecen al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) que administra la Otass y eso es una muestra concreta del cuál han sido los resultados de la intervención a través del organismo técnico en las EPS. Un modelo que no ha funcionado, que no ha tenido diferencias visibles respecto a la gestión de las otras EPS que no se encuentran en el RAT, lo cual lleva a la necesidad de reestructurar, refomar este organismo técnico de la administración”, dijo.

En la región Ica, están bajo el RAT las EPS de Ica, Nasca, Chincha y Pisco. Solo esta última (Emapisco) presentó un mejor desempeño en las inversiones. Sorprendió que en el informe no se considere sobre la real situación de Emapica que presta servicios en Ica.

Presupuesto

Según reporte de la Sunass, 3.1 millones de personas no acceden al agua potable y 8.6 millones no cuentan con alcantarillado en el país. Para cerrar la brecha de saneamiento, el Perú necesita alrededor de 120 mil millones de soles, más de tres veces del presupuesto asignado a salud el 2022. Los programas de inversiones vigentes de las 50 empresas prestadoras tienen programado, en promedio, S/ 712 millones de soles anuales. Este presupuesto es insuficiente y peor aún, el avance de la ejecución es bajo.

