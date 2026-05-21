El Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo dictó 35 años de prisión contra cinco integrantes de la banda “Los Compadres”. Entre los condenados está su cabecilla, el preso Jimmy Bazán Valderrama, alias “Chato Jimmy”, a quien el Ministerio del Interior sindicó de ser el autor intelectual del dinamitazo en el Ministerio Público de La Libertad, ocurrido el 20 de enero de 2025.

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El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada confirmó que “Chato Jimmy” fue sentenciado por sicariato agravado. Recibieron la misma pena, por el mismo delito, Herry Rojas Ruiz, Meyner León Cabos, Abel Villacorta Carranza y Carlos Pajuelo Reyna.

El Poder Judicial también sentenció a Ronald Raico Moncada, alias “Pantro”, a 16 años y 3 meses de cárcel por organización criminal.