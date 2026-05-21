Según información preliminar, un suboficial de la Policía Nacional murió y otro agente resultó gravemente herido durante un violento enfrentamiento registrado en el centro poblado de Palmeras de Mazángaro, distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo, en la región Junín. El hecho ocurrió en medio de un operativo de interdicción ejecutado por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) en la zona del VRAEM.

Según la versión policial, los efectivos realizaban acciones contra el tráfico ilícito de drogas y, tras decomisar estupefacientes y otros elementos vinculados a actividades ilegales, fueron emboscados por un grupo de pobladores que los atacó con piedras, palos y presuntamente armas de fuego. Producto del enfrentamiento, un suboficial habría perdido la vida y otro quedó herido.

Sin embargo, comuneros de la zona denunciaron un presunto abuso de autoridad y señalaron que algunos policías estaban vestidos de civil, lo que generó tensión y desconfianza en la población. De acuerdo con los testimonios, durante el altercado se realizaron disparos disuasivos y se lanzó gas lacrimógeno, afectando incluso a niños y adultos mayores. Los pobladores sostienen otra versión y afirman que uno de los disparos habría impactado contra un comunero, provocándole la muerte, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial sobre esta denuncia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades en este nuevo episodio de violencia registrado en la zona del VRAEM.