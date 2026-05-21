La Policía detuvo a cinco miembros de una familia que integrarían la banda delictiva “La Rebelión del Norte”, dedicada a la extorsión. Ellos cayeron al interior de una vivienda situada en la manzana I, lote 2, del pasaje San Agustín, en el distrito de El Porvenir, Trujillo.

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El operativo se realizó la madrugada de ayer gracias a una denuncia ciudadana que se realizó a través de la página web de la Región Policial La Libertad.

Se intervino a los hermanos Jhefry, Aracely y Joel Blas Guevara, así como a los menores conocidos como “Nay” (15) y “Karol” (16). La PNP informó que en la vivienda se encontraron ocho cartuchos de dinamita, tres balas y stickers extorsivos de las bandas “La Jauría” y “Los Compadres”. También se hallaron siete celulares, uno de ellos vinculado a una investigación por extorsión, y tres chips.