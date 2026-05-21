El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo dictó nueve meses de prisión preventiva contra Richard Briceño Gamboa, alías “Crespo”, por los presuntos delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y tentativa de homicidio, en agravio de los policías que lo intervinieron.

VER MÁS| Trujillo: Capturan a dos presuntos integrantes de una facción de “Los Pulpos”

Alias “Crespo”, según la Policía, sería el tercero al mando de la organización criminal “Los Pulpos”, que dirige el prófugo Jhonsson Cruz. Además, estaría implicado en asesinatos y atentados perpetrados en Perú y Chile.

A la cárcel

Richard Briceño fue enviado al penal El Milagro de Trujillo de manera preventiva hasta que termine la investigación que se le sigue y se le dicte una condena.

Como informó Correo, él fue atrapado en una persecución a balazos en la quinta cuadra de la calle Santa Calara, en el distrito de El Porvenir. El inescrupuloso disparó contra los agentes que le seguían los pasos.

“Se logró la captura de alias ‘Crespo’, otrora integrante de esta banda criminal ‘Los Pulpos’ y persona que desde el anonimato y con gran cobardía ha venido haciendo daño al vecino trujillano, participando en atentados violentos como la discoteca Dalí y una serie de sicariatos”, aseguró el jefe de la Región Policial La Libertad, general Ricardo Espinoza, el día de su captura.

Además del ataque a Dalí, que dejó 53 heridos, “Crespo” tenía una requisitoria del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo por los asesinatos del empresario Cristian Pablo Vásquez y del policía en retiro Rolando Salazar Cabrera, ocurridos en mayo de 2023.

También era buscado por la Organización Internacional de la Policía Criminal (INTERPOL) porque era requerido por el Tercer Juzgado de Garantías de Santiago de Chile, por las muertes de Enrique Sota Chupica y Andy Sánchez Morante. Ellos fueron acribillados en una discoteca el 1 de enero de 2024.