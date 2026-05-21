El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta de precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra sur del país, que incluye a la región Arequipa, desde este viernes 22 hasta el sábado 23 de mayo.

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De acuerdo con el Aviso n.º 197, para este viernes se esperan acumulados de nieve alrededor de 8 cm en la sierra sur y valores cercanos a los 5 cm en la sierra centro. Mientras que este sábado se prevén acumulados de nieve próximos a los 10 cm.

Este fenómeno se percibirá en zonas por encima de los 4000 m s. n. m. de la sierra centro y sur. Además, se espera la ocurrencia de lluvia y granizo en localidades por encima de 2800 m s. n. m.

Las partes altas de las provincias de La Unión, Condesuyos, Castilla, Caylloma, Arequipa, serán las afectadas.

Entre los distritos incluidos en la alerta naranja están Pampamarca, Huaynacotas, Puyca, Salamanca, Cayarani, Orcopampa, Chachas, Caylloma, Choco, Tapay, Lari, Tuti, Sibayo, Tisco, Callali, Yanque, San Antonio de Chuca y San Juan de Tarucani.