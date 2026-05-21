Marcelo Tinelli decidió hablar sobre la relación que mantiene actualmente con Milett Figueroa y sorprendió al revelar que ella lo bloqueó de sus redes sociales.

El presentador argentino se refirió al tema en una entrevista en el programa LAM, conducido por la periodista Karina Lavícoli.

En el diálogo, Tinelli admitió que su historia sentimental con la modelo peruana no llegó a funcionar.

Además, dejó entrever que actualmente ya no tiene ningún tipo de contacto con ella. El conductor sorprendió al revelar que se dio cuenta del bloqueo cuando intentó encontrar el perfil de Milett en redes sociales.

“ No funcionó, como le pasa habitualmente a cualquier pareja. Ella es una gran mujer, yo tengo la mejor onda con ella, pero la verdad es que no hablé más ”, manifestó.

El argentino confesó que la situación lo sorprendió, aunque señaló que entiende la decisión que tomó la también actriz.

Incluso, Marcelo señaló que le parece natural que una de las dos partes termine más afectada luego de una ruptura sentimental.

Tinelli contó cómo fue el momento en que descubrió que Milett Figueroa había eliminado todo tipo de contacto digital con él.

“ Ella, por ahí, se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y es algo entendible. No pasa nada. Me enteré el otro día que estaba bloqueado de todos lados ”, manifestó.

Pese a la controversia, el argentino prefirió no cuestionar públicamente a Milett y mantuvo un discurso conciliador sobre la situación.

“La fui a buscar para mirar y no está en ningún lado, pero no importa. Estoy lejos de hacer una fuerte crítica porque lo entiendo perfectamente. La molestia puede estar en la otra persona. Creo que las peleas siempre son de a dos; uno puede estar enojado y el otro no, pero en algún momento después se le pasa, la vida es así ”, sostuvo.

Posteriormente, Marcelo Tinelli confirmó que actualmente está conociendo a Rossana Almeyda y que atraviesa una nueva etapa en su vida personal.