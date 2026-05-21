La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chanchamayo sostuvo una reunión de coordinación con la División Policial de Chanchamayo para fortalecer las acciones de seguridad durante la Segunda Elección Presidencial 2026, programada para el próximo 7 de junio.

Durante la reunión, representantes de la ONPE y de la Policía Nacional acordaron reforzar el resguardo policial durante el traslado, distribución y recojo del material electoral en las provincias de Chanchamayo y Satipo, con el fin de garantizar la cadena de custodia y el cumplimiento de las rutas establecidas.

Según informó la ODPE Chanchamayo, para esta jornada electoral se habilitarán 123 locales de votación, 1 026 mesas de sufragio y participarán 292 719 electores en 15 distritos y 47 centros poblados. Asimismo, se precisó que el material electoral contará con vigilancia policial permanente antes, durante y después del proceso electoral.