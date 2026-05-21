Varios estudiantes de las escuelas de Ingeniería Civil y Topografía de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP) resultaron heridos tras un enfrentamiento que protagonizaron en la puerta de la primera casa superior de estudios.

Desde la noche del miércoles, los universitarios de Ingeniería Civil tomaron la Ciudad Universitaria, rechazando que la escuela de Topografía se convierta en nueva facultad con denominación “Geoespacial y Sistemas Viales”, ya que consideran que habría similitud con su carrera. “No nos oponemos que Topografía sea facultad, pero que no lleven nombre de Sistemas Viales”, dijo un estudiante de Ingeniería Civil.

Pasado el mediodía, los estudiantes de Topografía llegaron a la primera casa superior de estudios, desatándose un enfrentamiento entre los grupos. Tras la gresca, varios estudiantes de ambas partes resultaron con diversas lesiones.

Tras el incidente, decenas de policías de la Unidad de Servicios Especiales (USE) y la representante de la Defensoría del Pueblo llegaron a la Ciudad Universitaria para canalizar el diálogo.

Los estudiantes cuestionaron al rector de la Universidad, Paulino Machaca Ari, por haber convocado al Consejo Universitario para abordar la creación de una nueva facultad, en una coyuntura de la elección de las nuevas autoridades de la universidad.

Vale precisar, que junto a los universitarios de Ingeniería Civil también tomaron el local los estudiantes de Administración, quienes cuestionan la creación de la escuela profesional Finanzas y Comercio Internacional. La representante de la Defensoría del Pueblo instó al rector Machaca Ari para que solucione el conflicto.