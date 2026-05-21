La aclamada obra de teatro “Romeo y Juli” ha entrado en su recta final. Esta impactante versión contemporánea del clásico de William Shakespeare, escrita por el renombrado dramaturgo galés Gary Owen, se presenta en sus últimas funciones en el Teatro Británico de Miraflores.

Bajo la dirección de Mikhail Page y en una impecable coproducción de La Ira Producciones y Británico Cultural, la puesta en escena ofrece una mirada cruda, intensa y profundamente conmovedora sobre el amor, la violencia y la desesperanza de una juventud que vive al límite en el mundo actual.

Un elenco de primer nivel y un grito generacional

La potencia de este montaje se apoya en un elenco nacional de primer nivel conformado por Diego Pérez, Merly Morello, Érika Villalobos, Miguel Iza y Denise Arregui. Sus interpretaciones, cargadas de una fuerte intensidad emocional, conectan con el público desde el primer minuto a través de una dramaturgia directa y sin concesiones.

Gary Owen, considerado uno de los dramaturgos británicos más influyentes de la escena contemporánea, reescribe la tragedia clásica utilizando un lenguaje feroz y actual. En esta propuesta, el amor adolescente deja de ser una simple idilio para convertirse en un acto de resistencia frente a un entorno hostil y desigual. “Romeo y Juli” no es solo una historia de amor: es un grito generacional.

¿De qué trata “Romeo y Juli”?

La trama nos advierte que el amor no siempre salva; a veces arde, duele y destruye. Esta historia moderna e inspirada en el clásico shakesperiano nos presenta a Romeo, un padre soltero que se aferra a su suerte, y a Juli, una joven que lucha por cumplir su sueño de estudiar en la Universidad de Cambridge.

Ambos son dos adolescentes galeses criados a pocas calles de distancia, pero pertenecientes a mundos completamente distintos. Al enamorarse por primera vez, quedan prendidos el uno del otro. Sin embargo, en una encrucijada del destino y frente a una evidente desigualdad de oportunidades, la familia de Juli teme lo peor para ella.

“Romeo y Juli” se perfila como un montaje imprescindible para quienes buscan un teatro que incomode, emocione y provoque. Una tragedia clásica reinventada con el pulso del presente que nadie se debería perder.

Funciones y entradas

La temporada estará disponible hasta el 1 de junio en el Teatro Británico (Calle Bellavista 531, Miraflores).

Horarios: De jueves a lunes a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m.

De jueves a lunes a las 8:00 p. m. y los domingos a las 7:00 p. m. Venta de entradas: Disponibles en la plataforma Joinnus o directamente en la boletería del teatro desde dos horas antes de cada función.