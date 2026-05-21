La película La Tribu, adaptación de la obra teatral del mismo nombre, presentó su primer teaser oficial y confirmó su estreno en cines del Perú para el 8 de octubre de 2026.

La cinta llevará a la pantalla grande una historia familiar marcada por vínculos intensos, secretos y situaciones cercanas al humor cotidiano.

Elenco original vuelve para la versión cinematográfica

La producción mantiene al elenco de la puesta teatral, integrado por Carlos Carlín, Alejandra Guerra, Nicolás Galindo, Jely Reátegui, Diego Pérez, Oscar Meza, Alejandro Villagómez y Luciana Arispe.

La dirección está a cargo de Bruno Ascenzo, mientras que el guion fue escrito por Ítalo Cordano, autor de la obra teatral original.

Producción y distribución de La Tribu

La película cuenta con la producción general de Enid “Pinky” Campos, en coproducción con Los Productores y con producción asociada de Phillip Chu Joy. La distribución estará a cargo de BF Distribution.

El teaser ya está disponible en plataformas digitales y funciona como el primer vistazo al universo cinematográfico de la historia.