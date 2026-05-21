La congresista María del Carmen Alva cuestionó la disolución de la bancada de Podemos Perú y refirió que dicho grupo parlamentario era integrado por parlamentarios provenientes de distintos partidos políticos.

Alva sostuvo que dicha bancada reunió a legisladores que abandonaron su partidos y solo buscaban mantener representación parlamentaria para acceder a comisiones y otros espacios dentro del Congreso. “Ahí hay perro, pericote y gato. No hay gente de Podemos de toda la vida” , dijo para ilustrar la heterogeneidad que tubo el bloque al incidir que varios integrantes de Podemos Perú llegaron a esa bancada tras quedarse “sin grupo parlamentario”.

A decir de la congresista, el único fin era conservar beneficios políticos y administrativos dentro del Legislativo.

La parlamentaria también criticó la decisión de disolver la bancada faltando pocos meses para la culminación del actual Congreso, y refirió que la decisión evidencia falta de interés en continuar con las labores parlamentarias. “Si tú te disuelves, todos son parias. Es complicado presentar proyectos de ley, aprobarlos; no tienen portavoces, no tienen nada (...) Lo único que demuestra es que ya no quieren trabajar, están de salida” , señaló.

María del Carmen Alva también criticó la poca asistencia de algunos congresistas al Parlamento.

No obstante, dijo que esta situación no pude ser comparada con la crisis interna que atravesó Acción Popular. Precisó que su salida de la bancada acciopopulista fue por desacuerdos con la elección del portavoz parlamentario. “Sentíamos que no nos representaba y que estaba muy cuestionado”, agregó.