La región Ica se alista para vivir una de las actividades culturales y turísticas como el “XIX Yakumama Paracas Fest 2026”, evento que se realizará este sábado 30 y domingo 31 de mayo en el balneario de Paracas.

El lanzamiento oficial se realizó en conferencia de prensa realizada en Lima con la participación de autoridades, quienes destacaron la importancia de promover el turismo sostenible y revalorar las tradiciones ancestrales ligadas al agua como fuente de vida y conexión con nuestras raíces.

Promoción turística

Los organizadores señalaron que el festival ofrecerá una experiencia única con ceremonias ancestrales, homenaje y ofrenda al mar, además de presentaciones artísticas y culturales frente al Hotel Emancipador de Paracas con ingreso libre para toda la población.

Entre los artistas invitados destacan Pelo D’Ambrosio, Mac Salvador, Rudy Rivera y Rodolfo Gaitán Castro, quienes formarán parte de esta gran celebración que busca fortalecer la identidad cultural y generar conciencia sobre la preservación de los recursos naturales.

La Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas – CAPATUR, organizadora del evento, invitó a turistas nacionales, extranjeros y a toda la población a participar de esta importante actividad que promete tradición, música, cultura y grandes momentos familiares en uno de los destinos más emblemáticos del Perú.

Asimismo, indicaron que el video oficial del “Yakumama Paracas Fest 2026” ya se encuentra disponible en sus plataformas digitales generando gran expectativa entre los visitantes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO