Hoy, a partir de las 7:00 p.m., en la Casa Club Parque Omar Torrijos de Panamá se inaugura la exposición pictórica multidisciplinaria Sin Fronteras, donde expondrán artistas panameños e invitados de Perú, México y Argentina.

Por Piura estarán presentes los plásticos pertenecientes a la Asociación Cultural Nair y Nap, con su directora nacional Elizabeth Castro Olea.

La muestra estará abierta hasta el 31 de julio contando con el apoyo de la Embajada de Perú en Panamá.

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ACTIVIDADES

Nair y Nap en conexión con la universidad de Arte Ganexa de Panamá ha organizado, además, la conferencia de la doctora Ivonne Lima Cuchó, y una acción cultural de Jonathan Arrunategui, ambos miembros asociados de esta asociación cultural.

Vale destacar la participación en la exposición de los siguientes artistas: Sandra Alonso, Lidia Yanquelivech (ambas argentinas), Lourdes Daniela Rodríguez (México), Julio Calle, Juan Pozo Ipanaqué, Vladimir Seselja, Hugo Maza, Joao Aponte, Victoria Avalos, Caleb Hernández León, Rusbelt Guerra (Perú), y por Panamá de la Universidad de Arte Ganexa: Faustino Martínez, Ana Isabel Victoria y Jean Piere Barria.

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MUESTRA

La exposición multidisciplinaria internacional “Sin Fronteras: Panamá Tierra de Corazón Abierto de Energetras Ama”, es una muestra donde artistas de distintas procedencia del Perú convergen para compartir sus obras desde la pintura y otras facetas artísticas.

Cada pieza es un testimonio de identidad, memoria, sensibilidad y esperanza, reflejando el compromiso del arte con la construcción de un mundo más humano e inclusivo.

“Panamá, puente natural entre continentes y culturas, abre sus puertas para recibir este diálogo estético que celebra la libertad creadora, el respeto por la diversidad y la riqueza del intercambio cultural” , dijo Elizabeth Castro.

La Asociación Cultural Nair y Nap, fiel a su misión de impulsar el arte peruano e internacional, reafirma con esta muestra su compromiso con la integración cultural, promoviendo espacios donde el talento, la creatividad y el diálogo intercultural se convierten en motores de transformación social.