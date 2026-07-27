Un hombre fue encontrado muerto la noche del domingo 26 de julio en la Vía Expresa Línea Amarilla, a la altura del límite entre el Cercado de Lima y el distrito de Carmen de la Legua. De acuerdo con las primeras diligencias policiales, la principal hipótesis es que la víctima fue atropellada por un vehículo cuyo conductor abandonó el lugar tras el hecho.

Según el reporte de Exitosa, el cuerpo permanecía tendido sobre la vía en el carril con dirección hacia la avenida Universitaria cuando fue reportado a las autoridades. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y permanece en calidad de NN, mientras continúan las investigaciones para establecer su identidad y las circunstancias de lo ocurrido.

Fotos: César.grados@photo.gec

Investigación en curso

Personal de la Policía Nacional acudió al lugar luego del hallazgo e inició las primeras diligencias para esclarecer el caso. Las investigaciones preliminares apuntan a un accidente de tránsito con consecuencia fatal seguido de la fuga del conductor involucrado.

Durante varias horas, el cadáver permaneció en la pista mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes. En la zona permaneció un patrullero de la comisaría de Mirones Bajo para resguardar la escena hasta la llegada de los especialistas.

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizaron el levantamiento de evidencias con el objetivo de reconstruir cómo ocurrió el impacto. Asimismo, las autoridades buscan obtener información que permita identificar tanto a la víctima como al vehículo presuntamente implicado.

Mientras se desarrollaban las pericias, una unidad de auxilio vial de la concesionaria de la Línea Amarilla adoptó medidas para reducir el riesgo de nuevos accidentes. El personal se ubicó en el acceso a la bajada hacia la avenida Universitaria para advertir a los conductores y desviar temporalmente la circulación.

La zona permaneció bajo vigilancia hasta que concluyeran las diligencias fiscales y policiales. Las investigaciones continúan para determinar con precisión la secuencia de los hechos y ubicar al conductor que habría abandonado el lugar tras el presunto atropello.