El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo Barreto, recorrió este lunes 17 de agosto las zonas afectadas por las lluvias en Villa El Salvador (VES) y señaló que 56 familias de uno de los sectores visitados resultaron perjudicadas por el desborde de aguas servidas.

Durante su visita al Sector 1, Grupo 1, el burgomaestre sostuvo que el problema se agravó por el colapso del sistema de desagüe y afirmó que algunas vías construidas durante administraciones anteriores no habrían contemplado sistemas adecuados de drenaje.

“El problema, según tengo entendido, es que estas vías que se han hecho en los últimos años han sido realizadas sin tomar en cuenta los sistemas de drenaje”, declaró Reggiardo.

🗞️ l El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, supervisó en el sector 1 de Villa El Salvador las acciones desplegadas por la Municipalidad de Lima para atender los aniegos ocasionados por las intensas precipitaciones registradas en distintos puntos de la zona sur de la capital.… pic.twitter.com/4RIS5AS66a — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 17, 2026

Sedapal cambiará matriz tras desborde en Villa El Salvador

Reggiardo informó que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) ofreció realizar un cambio de matriz y trabajos de reingeniería para reducir el riesgo de que se produzca un nuevo desborde ante futuras precipitaciones.

“Sedapal nos ha ofrecido hacer un cambio de la matriz precisamente para evitar este desborde de aguas servidas que ha afectado a 56 familias en este sector de VES”, indicó.

El alcalde agregó que la Municipalidad de Lima revisará el sistema vial de los sectores susceptibles a inundaciones para evaluar la implementación de infraestructura de drenaje.

La explicación sobre la ausencia de sistemas de drenaje corresponde a la versión proporcionada por Reggiardo. Hasta el reporte disponible no se ha citado un informe técnico que establezca esa situación como causa definitiva del aniego.

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Sedapal activaría seguro para cubrir daños materiales

El alcalde de Lima señaló que las acciones de emergencia se coordinan con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad de Villa El Salvador.

Además, informó que Sedapal se comprometió a activar un seguro para atender las consecuencias del desborde.

“Se ha activado —y eso me lo ha ofrecido el gerente de Sedapal— el seguro que tiene la institución para poder no solo hacer las labores de limpieza, sino reponer algunos daños, objetos materiales que se puedan haber perdido”, sostuvo Reggiardo.

Alcalde solicita hospital de campaña para afectados

Reggiardo también pidió al Ministerio de Vivienda gestionar la instalación de un hospital de campaña para atender principalmente a niños y otras personas vulnerables expuestas a las condiciones generadas por el aniego.

La solicitud se produce después de que aguas servidas ingresaran a viviendas de Villa El Salvador, situación que llevó al despliegue de personal de emergencia en diferentes sectores.

La Municipalidad Metropolitana de Lima reportó, según el balance difundido, 320 ciudadanos damnificados por el aniego en Villa El Salvador. Esta cifra corresponde al balance general comunicado por la comuna y no exclusivamente a las 56 familias mencionadas por Reggiardo en el sector que recorrió.

🗞️ l El alcalde de Lima, @Renzo_Reggiardo, anunció que los Hospitales de la Solidaridad quedan a disposición para atender a la población que pueda verse afectada por la emergencia en Villa El Salvador.



“Vamos a estar muy atentos para que se puedan atender a los niños y a… pic.twitter.com/k9aXeyEYXM — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 17, 2026

Tres colegios afectados por lluvias en Villa El Salvador

La presidenta Keiko Fujimori también recorrió zonas afectadas de Villa El Salvador y reportó daños en tres colegios, por lo que indicó que coordinó acciones con el sector Educación.

La mandataria anunció además que el Ejecutivo evalúa declarar en estado de emergencia los distritos afectados por las lluvias en Lima.

Las autoridades mantienen trabajos de limpieza, evacuación de agua y evaluación de daños mientras continúa el monitoreo de las zonas afectadas.