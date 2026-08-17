El mercado Los Gorriones, ubicado en el distrito de Chorrillos, permanecerá cerrado al público durante al menos tres días luego de que un aniego provocara el ingreso de aguas servidas a sus instalaciones.

Katherine Elizabeth Navarro Yépez, alcaldesa encargada de la Municipalidad de Chorrillos, informó que la emergencia se produjo tras el colapso de desagües durante las intensas lluvias registradas en Lima.

Según explicó la autoridad municipal a RPP, el aniego se originó en el sector de la avenida Guardia Civil con la avenida El Sol y, debido a las características del terreno, alcanzó posteriormente el pasaje Los Gorriones, donde se encuentra el mercado.

Aguas servidas ingresaron al mercado Los Gorriones

“Por el colapso de los desagües, de las intensas lluvias que hemos tenido en día de hoy, ha colapsado desde la avenida Guardia Civil con la avenida El Sol”, declaró Navarro para RPP.

La acumulación descendió hacia el pasaje Los Gorriones y alcanzó el mercado, provocando la inundación de puestos con aguas servidas.

Los Gorriones forma parte de los centros de abastos afectados por esta emergencia en Chorrillos. El balance municipal disponible señala alrededor de 150 comerciantes damnificados entre los mercados alcanzados por el aniego, pero no precisa cuántos corresponden exclusivamente al mercado Los Gorriones.

Mercado Los Gorriones permanecerá cerrado

Tras la inundación, se dispuso que el mercado Los Gorriones permanezca cerrado al público durante al menos tres días.

Durante ese periodo se realizarán labores de fumigación debido al contacto de las instalaciones con aguas servidas. También está prevista una evaluación de las condiciones de salubridad antes de permitir nuevamente el ingreso del público.

La reapertura dependerá de las condiciones que presente el establecimiento después de las labores correspondientes y de la evaluación sanitaria anunciada por las autoridades.