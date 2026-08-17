Dos peruanos detenidos en Estados Unidos, podrían ser abandonados en la frontera con México debido a su situación migratoria, denunciaron sus familiares.

Se trata de Christian Alonso Ramírez Centeno, de 21 años, y Daniel Christian Ramírez Ávila, de 49, quienes permanecen en el Centro Correccional Diamondback, en Oklahoma.

Sarita Ramírez, hermana de segundo de estos compatriotas, señaló se enteraron de la preocupante situación por llamada de los propios afectados, al promediar las 7:00 de la noche del sábado.

La comunicación ocurrió luego de que pasaran unos tres días sin tener noticias de los susodichos, se informó.

Los familiares solicitaron que la intervención de la Cancillería para evitar el abandono.

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Situación

“Que no los dejen solos, por favor, para poder salvaguardar la integridad de mi hermano y de mi sobrino. Que nos garantice, por favor, su total seguridad durante todo este proceso como ciudadanos peruanos”, solicitó Sarita Ramírez.

Los compatriotas llegaron a Estados Unidos en 2022. Según la familia, Daniel Ramírez tenía autorización para trabajar y debía acudir el 3 de agosto a una cita ante la corte de inmigración, pero confundió la fecha y no asistió.

Ambos fueron intervenidos cuando regresaban a su domicilio.

La Cancillería informó que el Consulado del Perú en Dallas intervino al conocer el caso y mantiene contacto con los compatriotas, quienes se encuentran bien.

Precisó que ambos tienen orden de deportación por no acudir a la citación y haber ingresado irregularmente. Además, señaló que se espera la programación de un vuelo de deportación al Perú y descartó que la medida contemple dejarlos en México.