Dos hombres fueron intervenidos y detenidos en la provincia de Palpa por su presunta vinculación con la banda criminal denominada “Los Transportadores”, durante un operativo policial desarrollado el 15 de agosto de 2026 en el centro poblado Río Grande.

Acción policial

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Comisaría Sectorial Palpa, perteneciente a la Región Policial Ica, como parte del operativo “Control Territorial 2026”, desplegado para reforzar las acciones de control y enfrentar actividades ilícitas en la jurisdicción.

Los intervenidos fueron identificados con las iniciales J.A.J.R., de 32 años, y J.M.M.S., de 30 años. Ambos son investigados por la presunta comisión del delito contra la salud pública, en la modalidad de promoción, favorecimiento o facilitación del consumo ilegal de drogas tóxicas.

Durante la intervención, los agentes policiales encontraron e incautaron una sustancia que presentaba características similares a Cannabis sativa (marihuana). El peso y la naturaleza exacta de la sustancia serán establecidos mediante las pericias correspondientes, por lo que su contenido aún se encuentra sujeto a verificación.

Además, la Policía incautó un vehículo marca Toyota, modelo Tacoma, así como dos celulares. Estos elementos quedaron bajo custodia y serán materia de investigación para determinar si guardan relación con los hechos que se atribuyen a los intervenidos.

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