El deporte peruano atraviesa un momento de luto tras el asesinato de Bryan Roque Caycho, destacado badmintonista y medallista en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El deportista perdió la vida la madrugada del domingo 26 de julio luego de ser atacado a balazos por sujetos que se desplazaban en una motocicleta en el distrito de La Victoria.

El crimen ocurrió cuando el joven se encontraba junto a un grupo de amigos en la cuadra 11 de la avenida Luna Pizarro. Las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

De acuerdo con la información preliminar, el atentado se registró alrededor de las 4:45 a. m. Los atacantes llegaron en una motocicleta y dispararon directamente contra Bryan Roque Caycho antes de escapar del lugar.

Tras el ataque, personal de Serenazgo trasladó al deportista al Hospital Dos de Mayo para que recibiera atención médica. Sin embargo, los especialistas confirmaron su fallecimiento debido a las heridas de bala que presentaba.

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. En la escena del crimen fueron hallados hasta ocho casquillos de bala que serán incorporados a la investigación.

La Policía continua trabajando para determinar cómo se produjo el ataque y establecer qué motivó el homicidio. Como parte de las diligencias, también se revisarán las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores para reconstruir lo sucedido.

Algunos testigos señalaron que el deportista habría advertido la presencia de personas sospechosas e intentó acercarse a ellas antes de que se produjeran los disparos. No obstante, esa versión todavía forma parte de la investigación y deberá ser corroborada con los elementos de prueba que recopilen las autoridades.

¿Quién era la víctima?

Bryan Roque Caycho era considerado uno de los representantes del bádminton peruano con mayor proyección. Durante los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 obtuvo tres medallas, consolidándose entre los deportistas más destacados de la delegación nacional.

Además de su participación en esa competencia, también representó al Perú en torneos internacionales como el Mundial Junior de Rusia 2019 y el Campeonato Sudamericano de Brasil 2015. Su trayectoria lo proyectaba como uno de los deportistas llamados a competir por una medalla en los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Federación Peruana de Bádminton lamentó su fallecimiento

La muerte del deportista motivó pronunciamientos de distintas instituciones vinculadas al deporte nacional. Una de ellas fue la Federación Deportiva Peruana de Bádminton, que expresó sus condolencias a la familia y recordó el aporte de Bryan Roque Caycho a esta disciplina.

En su comunicado, la entidad destacó la trayectoria deportiva del joven y el impacto de su partida en la comunidad del bádminton peruano. “Bryan representó al Perú con orgullo en competencias nacionales e internacionales, dejando en alto el nombre de nuestro país con esfuerzo, talento y compromiso”, señaló.

Asimismo, la federación manifestó su solidaridad con los familiares y personas cercanas al deportista.

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Nos unimos a su dolor y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”, expresó.