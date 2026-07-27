Un milagro. La madrugada de ayer, un camión cargado con toneladas de frutas que se dirigía desde la Selva Central hacia la tradicional feria dominical de Jauja protagonizó un aparatoso despiste y volcadura en la Carretera Central, dejando cuantiosos daños materiales y el tránsito parcialmente interrumpido. Sin embargo, el conductor salió ileso.

El accidente se registró alrededor de las 3:50 de la madrugada en el kilómetro 18+600, a la altura del sector de Tingo Paccha, en el distrito de Acolla. Por causas que son materia de investigación, el vehículo de carga pesada de placa W2M-935, perdió el control y terminó volcado sobre uno de sus costados, atravesado en parte de la carretera.

El fuerte impacto provocó que decenas de cajones con plátanos y naranjas quedaran esparcidos sobre la calzada, bloqueando por completo el carril con dirección de Tarma hacia Jauja. La escena obligó a los demás conductores a detener su marcha y alertar de inmediato a la Policía de Carreteras de Acolla.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron al conductor Wilfredo Jesús Huanasca Vásquez (27), quien, pese a la violencia del accidente y a los severos daños que sufrió la unidad, resultó ileso.

Tras ser evaluado por las autoridades, el transportista manifestó no presentar lesiones de consideración y decidió no ser trasladado a un establecimiento de salud.