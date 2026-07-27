Un adolescente de 16 años, identificado como Andryu, fue herido de bala por un amigo de 17 años durante una discusión ocurrida la tarde del jueves 23 de julio en el distrito de San Juan de Miraflores.

De acuerdo con información de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque se produjo en el jirón Inmaculada Concepción, en el asentamiento humano 15 de Septiembre, a pocos metros de la vivienda de la víctima.

Tras recibir el disparo, el menor fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde recibió atención médica especializada.

Cámaras de seguridad registraron el ataque

Las cámaras de videovigilancia de la zona captaron parte de la secuencia del ataque.

Según las imágenes a las que accedió América Noticias, el adolescente herido se encontraba inicialmente dentro de un mototaxi mientras sostenía una discusión con el presunto agresor, quien portaba un arma de fuego. Cuando la víctima descendió del vehículo, el joven de 17 años le disparó en plena vía pública antes de darse a la fuga.

El material audiovisual fue entregado a los peritos de la Policía Nacional, quienes lo analizan para reconstruir los hechos e identificar la ruta de escape del sospechoso.

Investigación apunta a un conflicto personal

De acuerdo con las primeras investigaciones, días antes del ataque el adolescente había comentado a su madre que mantenía problemas con su expareja.

Según el relato brindado por la víctima a su familia, la joven habría iniciado una relación con quien era su mejor amigo, señalado ahora como el presunto autor del disparo.

No obstante, la Policía Nacional continúa realizando las diligencias para determinar el móvil del ataque y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Presunto agresor permanece no habido

La denuncia por tentativa de homicidio fue presentada en la comisaría Mateo Pumacahua, cuyos agentes asumieron las investigaciones.

Hasta el momento, la Policía no ha logrado ubicar al adolescente de 17 años señalado como responsable del ataque. Ante esta situación, los familiares de la víctima manifestaron su preocupación por una posible fuga del presunto agresor, mientras continúan los operativos para dar con su paradero.