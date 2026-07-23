Con motivo de las celebraciones por Fiestas Patrias, Fundo Restaurante, ubicado en Ica, anunció una programación especial del 23 al 29 de julio, dirigida a familias y visitantes que buscan combinar gastronomía peruana con actividades culturales y de entretenimiento.

Durante toda la semana, los asistentes podrán disfrutar de shows de caballo peruano de paso, presentaciones de bailes típicos y la preparación de chancho al palo, además de la oferta gastronómica habitual del establecimiento.

Gastronomía criolla, espectáculos y actividades familiares

La carta del restaurante incluye platos representativos de la cocina peruana como carapulcra con sopa seca, chancho al palo, fettuccines a la huancaína con lomo saltado, anticuchos, ceviche, chupe de Fundo y parihuela, acompañados por cócteles a base de pisco.

Como parte de la experiencia familiar, también se habilitarán inflables gratuitos para niños, una zona infantil y promociones especiales, entre ellas el beneficio de consumir seis cervezas y pagar cinco, además de una bola de helado gratuita por la compra de un menú infantil.

Programación especial del 28 de julio

El 28 de julio, además de las actividades programadas durante toda la semana, Fundo Restaurante extenderá su atención hasta la medianoche.

La jornada incluirá música en vivo, gastronomía iqueña, cócteles de autor y un espacio de backing para fotografías con motivo de las celebraciones patrias.

Programación

Del 23 al 29 de julio: show de caballo peruano de paso, bailes típicos y chancho al palo.

show de caballo peruano de paso, bailes típicos y chancho al palo. 28 de julio: música en vivo hasta la medianoche, gastronomía iqueña, cócteles de autor y espacio para fotografías.

Horarios y reservas

Fundo Restaurante atiende habitualmente de martes a domingo, de 12:00 p. m. a 5:00 p. m., mientras que el 28 de julio ampliará su horario hasta la medianoche.

El establecimiento cuenta con acceso por Pasaje Los Ángeles S/N (Prolongación Arenales), San Joaquín, y también por la Residencial La Angostura, en la intersección de las calles Los Girasoles y Prolongación Las Poncianas.

Las reservas pueden realizarse al 977 860 672. No obstante, el 28 y 29 de julio la atención será exclusivamente por orden de llegada.