El Congreso de la República eligió este domingo a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el periodo legislativo 2026-2027, resultando ganadora la Lista N.° 1, encabezada por el diputado Óscar Reto Otero, quien asumirá la presidencia de este poder del Estado durante el primer año de funciones del Parlamento bicameral.

Cámara de Diputados

La lista ganadora quedó conformada por Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, como presidente; Analí Márquez Huanca, de Juntos por el Perú, como primera vicepresidenta; Harvey Colchado Huamaní, de Ahora Nación, como segundo vicepresidente; y José Yataco Torrealva, del partido Obras, como tercer vicepresidente.

Con esta elección, el diputado por la región Ica, José Yataco Torrealva, integrará la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, convirtiéndose en uno de los cuatro legisladores responsables de conducir el trabajo parlamentario durante el periodo 2026-2027.

Durante la ceremonia de juramentación, José Yataco expresó un mensaje en el que hizo referencia a la región Ica y a diversos compromisos que, según manifestó, orientarán su labor parlamentaria.

“Por Dios Todopoderoso, por el pueblo peruano, por mi querida región de Ica, por el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes, por nuestros hermanos trabajadores en defensa de sus derechos laborales, por el empoderamiento de la mujer y por una salud universal para todos. Sí, juro”, expresó el legislador durante su juramento.

La Lista N.° 1 obtuvo el respaldo mayoritario del pleno, superando a la Lista N.° 2, integrada por Norma Yarrow y Diego Bazán, de Renovación Popular, junto a Karina Beteta y Gilmer Trujillo, de Fuerza Popular.

EL DATO: Con 74 votos a favor, ganó la Lista 1, integrada por el diputado Óscar Reto, de la bancada Buen Gobierno (presidente).

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