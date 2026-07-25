El Perú dio inicio este viernes 24 de julio a una nueva etapa en su sistema legislativo con la instalación oficial del Congreso Bicameral. Durante una ceremonia realizada en el Palacio Legislativo, juramentaron los 60 integrantes del Senado de la República, marcando el retorno de la bicameralidad para el periodo parlamentario 2026-2031.

Representantes por Ica

La sesión fue presidida por Miguel Torres, de Fuerza Popular, en su calidad de presidente de la Mesa Directiva de la Junta Preparatoria, y comenzó a las 11 de la mañana en el hemiciclo del Senado.

Entre los senadores que prestaron juramento se encuentra el senador por la región Ica, Rafael Gustavo Yamashiro Oré, elegido por el partido político Fuerza Popular. Durante la ceremonia protocolar, Yamashiro respondió afirmativamente a la fórmula de juramentación establecida para los integrantes del Senado.

“Por la bendición que Dios me ha brindado, por la confianza del generoso pueblo de Ica y por la presidenta Keiko Fujimori que me ha brindado a mí, sí juro”, expresó tras ser llamado al estrado.

Horas más tarde, después de las 4:00 de la tarde, se desarrolló la ceremonia de juramentación de los integrantes de la Cámara de Diputados, entre ellos los cuatro representantes elegidos por la región Ica.

Los escaños fueron ocupados por Mady Verónica Yonz Núñez, de Renovación Popular; Carlos Alberto Zegarra Sánchez, de Fuerza Popular; José Ricardo Yataco Torrealva, del Partido Obras; y Lila Marianela Prado Vallejos, del Partido Buen Gobierno.

Cada uno de los parlamentarios respondió a la fórmula de juramentación mediante la cual se comprometieron a cumplir sus deberes conforme a la Constitución, las leyes y los reglamentos vigentes.

La diputada Lila Prado Vallejos dedicó su juramento a los agricultores y pequeños productores de la región. “Por los agricultores y pequeños productores de mi región Ica y por un Perú con mejores y mayores oportunidades, sí juro”, manifestó.

Por su parte, José Ricardo Yataco Torrealva realizó un extenso pronunciamiento en el que recordó a su padre y expresó su compromiso con diversos sectores de la población.

“Por Dios Todopoderoso, por el pueblo peruano y en especial por mi querida región de Ica, por el porvenir de nuestros niños y nuestros jóvenes, por mis hermanos trabajadores, agricultores y mineros artesanales de mi región, hoy en memoria de mi padre José Yataco Félix, mártir de la docencia universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, juro y me comprometo a trabajar incansablemente por mi país”, señaló.

A su turno, Verónica Yonz Núñez también dedicó su juramento a su familia y a la población más vulnerable del país. “Por la memoria de mi padre, por mi familia, por mi amada región Ica y por todas las personas vulnerables de nuestro Perú, sí juro”, expresó.

Mientras tanto, Carlos Zegarra Sánchez hizo referencia al deporte, la juventud y las personas con discapacidad durante su compromiso como diputado. “Por el deporte, por la juventud, por las personas con discapacidad y por mi hermosa región Ica, sí juro”, declaró.

Tras la juramentación de los senadores y diputados, el Congreso de la República quedó oficialmente constituido bajo el sistema bicameral, integrado por 60 senadores y 130 diputados, quienes ejercerán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO