La Cámara de Diputados del Congreso elegirá este 26 de julio a los integrantes de su Mesa Directiva para el periodo 2026-2027, en una sesión programada para las 17:00 horas.
Tras el cierre del plazo para la inscripción de candidaturas, quedaron oficializadas dos listas que competirán por la conducción de la cámara durante el próximo año legislativo.
Primera lista: bloque opositor
La primera candidatura fue presentada por un bloque integrado por Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras.
La nómina está conformada por:
- Presidente: Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno).
- Primera vicepresidenta: Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú).
- Segundo vicepresidente: Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación).
- Tercer vicepresidente: José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras).
La candidatura fue anunciada durante una conferencia de prensa realizada por representantes de las cuatro agrupaciones políticas.
Segunda lista: Fuerza Popular y Renovación Popular
La segunda nómina fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso por Fuerza Popular y Renovación Popular.
La lista está integrada por:
- Presidenta: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular).
- Primera vicepresidenta: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular).
- Segundo vicepresidente: Diego Bazán Calderón (Renovación Popular).
- Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).
Así está conformada la Cámara de Diputados
La Cámara de Diputados cuenta con 130 legisladores, distribuidos entre seis bancadas:
- Fuerza Popular: 41 diputados.
- Juntos por el Perú: 32.
- Partido del Buen Gobierno: 18.
- Renovación Popular: 15.
- Partido Cívico Obras: 14.
- Ahora Nación: 10.
Con esta distribución, ambas alianzas buscarán alcanzar la mayoría necesaria para asumir la conducción de la Cámara de Diputados durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.