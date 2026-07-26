La Cámara de Diputados del Congreso elegirá este 26 de julio a los integrantes de su Mesa Directiva para el periodo 2026-2027, en una sesión programada para las 17:00 horas.

Tras el cierre del plazo para la inscripción de candidaturas, quedaron oficializadas dos listas que competirán por la conducción de la cámara durante el próximo año legislativo.

Primera lista: bloque opositor

La primera candidatura fue presentada por un bloque integrado por Partido del Buen Gobierno, Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras.

La nómina está conformada por:

Presidente: Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno).

Óscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno). Primera vicepresidenta: Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú).

Analí Márquez Huanca (Juntos por el Perú). Segundo vicepresidente: Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación).

Harvey Colchado Huamán (Ahora Nación). Tercer vicepresidente: José Yataco Torrealba (Partido Cívico Obras).

La candidatura fue anunciada durante una conferencia de prensa realizada por representantes de las cuatro agrupaciones políticas.

Segunda lista: Fuerza Popular y Renovación Popular

La segunda nómina fue presentada ante la Oficialía Mayor del Congreso por Fuerza Popular y Renovación Popular.

La lista está integrada por:

Presidenta: Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular).

Norma Yarrow Lumbreras (Renovación Popular). Primera vicepresidenta: Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular).

Karina Beteta Rubín (Fuerza Popular). Segundo vicepresidente: Diego Bazán Calderón (Renovación Popular).

Diego Bazán Calderón (Renovación Popular). Tercer vicepresidente: Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).

Así está conformada la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados cuenta con 130 legisladores, distribuidos entre seis bancadas:

Fuerza Popular: 41 diputados.

Juntos por el Perú: 32.

Partido del Buen Gobierno: 18.

Renovación Popular: 15.

Partido Cívico Obras: 14.

Ahora Nación: 10.

Con esta distribución, ambas alianzas buscarán alcanzar la mayoría necesaria para asumir la conducción de la Cámara de Diputados durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.