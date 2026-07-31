Ubicado dentro del Centro Cultural Británico en Miraflores, The Gay Baker abrió The Tea Room, un acogedor lugar que busca convertirse en un pedacito del Reino Unido en nuestro país, donde tés de todos los sabores, recetas familiares y pasteles con mucho chocolate muestran a los locales las tradiciones británicas, su cultura y sobre todo su cocina. “Un rincón del Reino Unido en nuestro país”, así llama Kristopher Collins (uno de sus creadores) a este espacio.

En una ciudad donde abunda la oferta de cafeterías, la propuesta de The Tea Room elige un camino diferente y más auténtico: mostrar la cultura británica a los locales.

La historia de la marca de Kris y Francis, su esposo y socio, comenzó a gestarse cuando éste llegó a casa con un Carrot Cake que no le gustó. En ese momento, Kris preparó por primera vez en Lima su receta y fue una sensación. Para ese entonces ya organizaban cenas en casa para los amigos, donde los sabores británicos y los ingredientes locales se encontraban en largas y entretenidas cenas. En una de esas noches, una de las invitadas era la asistente del entonces embajador británico en nuestro país y fue así que comenzaron a trabajar para varios eventos de la embajada. La idea comenzó como jugando, y el nombre también. ¨Alguno de los asistentes dijo ¨The Gay Baker¨, nos pareció divertido, y lo tomamos.

DETALLES. La marca ha sido desarrollada con mucho cariño y dedicación. El branding está pensado al detalle, igual que los empaques y cada uno de los rincones que decora cada una de sus tiendas. La carta está centrada en un producto cuidado al detalle y la estética y personalidad está pensada para conectar con las nuevas generaciones y transportarlas a Londres por unos instantes. Actualmente, el peruano Francis Moscoll-Chávez y el inglés Kristopher Collins lideran The Gay Baker, y afirman que es la única pastelería británica en Latinoamérica. Abrieron primero el local de Surquillo, y desde hace un tiempo, acaba de abrir el local dentro del espacio cultural del Británico en Miraflores. Un lugar perfecto para completar la experiencia que ellos quieren brindar a sus comensales, ya que tienen biblioteca, teatro, los salones y ahora The Tea Room, que funciona como una extensión natural de todo lo que hay alrededor del instituto. ¨Hemos logrado con esto que la experiencia para el visitante sea completa, acá no sólo tienes la escuela, la biblioteca, el teatro, sino ahora también la cocina, todo junto¨, nos cuenta Kris.

SABORES. La carta ha sido cuidadosamente diseñada para transportar al comensal peruano al Reino Unido. Hay tés importados directamente desde Inglaterra: Desde Earl Grey clásico, mezclas con frutos rojos, entre otros que recomendamos probar. La carta incluye una amplia propuesta de dulces y salados e incluso una zona para comprar accesorios locales.

Los postres son las grandes estrellas de este local, y Kris ha logrado adaptar recetas tradicionales británicas al paladar limeño de manera notable. Nuestra favorita y la de muchos fue la torta ¨London Blackout¨, una torta de chocolate inspirada en la receta familiar de Kris, hecha con cacao peruano al 70%, pudding de chocolate de leche y capas húmedas de bizcocho. No es la tradicional torta de chocolate que los peruanos estamos acostumbrados a comer, sino una versión igual de golosa pero más equilibrada, ya que las capas de bizcocho húmedo ayudan a que el azúcar no sea excesivo.

Hay también versiones más actuales de clásicos ingleses como el cream tea, millionaire shortbread o el lemon curd cream tea. Dentro de los platos salados encontramos unos contundentes sandwiches de roast beef, o roast chicken; un delicioso chicken pie y un beef pasty que nos recuerda a la clásica empanada local, pero la versión de esta cafetería cambia el relleno tradicional por un beef bourguignon cocido lentamente, vale la pena probarlo. Les recomendamos darse una vuelta, la experiencia 360 que han logrado crear en el Centro Cultural está hoy en día completa al incluir gastronomía en su propuesta.

Dirección

The Tea Room by TGB

Centro Cultural Británico,

Calle Bellavista 538 Miraflores.

Perfecto para disfrutar de un tradicional té de la tarde (tea time) con scones y pastelería.

Francis Moscoll-Chávez y Kristopher Collins

lideran The Gay Baker.