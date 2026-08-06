El temor regresó al valle del Mantaro. Un sismo de magnitud 5.0 remeció la región Junín este miércoles a la 1:57 de la tarde, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, con una profundidad de 9 kilómetros y una intensidad V en esta provincia.
El movimiento ocurrió a pocas semanas del fuerte sismo del 18 de julio, que dejó seis fallecidos, heridos y graves daños en viviendas e infraestructura, por lo que muchas familias revivieron momentos de angustia.
Desde los cerros polvareda por la caída de rocas, asustó aún más a los pobladores que permanecen en carpas y albergues.
Las autoridades recomendaron mantener la calma y activar los planes de emergencia mientras se monitorea la ocurrencia de posibles réplicas.