El temor regresó al valle del Mantaro. Un sismo de magnitud 5.0 remeció la región Junín este miércoles a la 1:57 de la tarde, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se ubicó a 19 kilómetros al suroeste de Chupaca, con una profundidad de 9 kilómetros y una intensidad V en esta provincia.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0528

Fecha y Hora Local: 06/08/2026,13:57:18

Magnitud: 5.0

Profundidad: 9 km

Latitud: -12.21

Longitud: -75.37

Intensidad: V Chupaca

Referencia: 19 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/sYRJZU6Frw — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 6, 2026

El movimiento ocurrió a pocas semanas del fuerte sismo del 18 de julio, que dejó seis fallecidos, heridos y graves daños en viviendas e infraestructura, por lo que muchas familias revivieron momentos de angustia.

Desde los cerros polvareda por la caída de rocas, asustó aún más a los pobladores que permanecen en carpas y albergues.

Las autoridades recomendaron mantener la calma y activar los planes de emergencia mientras se monitorea la ocurrencia de posibles réplicas.