La Galería Casa Cultural Grau, en el distrito de Barranco, presentará la exposición colectiva “Experiencia Vivencial”, una propuesta que reunirá a 23 artistas con obras que exploran la relación entre el arte, la memoria y la experiencia personal.

La muestra será inaugurada el 13 de agosto y permanecerá abierta al público hasta el 29 de agosto, con ingreso libre.

Una reflexión sobre el arte y las emociones

La exposición parte de la idea de que las experiencias significativas dejan una huella duradera en las personas, del mismo modo que una obra de arte puede despertar emociones, evocar recuerdos y ofrecer nuevas formas de interpretar la realidad.

Bajo esta premisa, “Experiencia Vivencial” propone un recorrido donde cada pieza busca establecer un vínculo personal con el espectador y convertir la contemplación artística en una experiencia que perdure más allá de la visita.

Pintura, escultura y diversas expresiones contemporáneas

La muestra, curada por Tricia Cáceda y Álvaro de la Puente, reúne propuestas de pintura, escultura y otras manifestaciones del arte contemporáneo, promoviendo el diálogo entre diferentes estilos, técnicas y sensibilidades.

Los organizadores destacan que la exposición busca convertir el espacio expositivo en un lugar de intercambio donde cada obra complemente a las demás y enriquezca la experiencia del visitante.

Artistas participantes

La exposición contará con obras de:

Ana Ruiz de Somocurcio

Anneli Vértiz

Barum Balam

Carlo Calanche

Cecilia Flores

Cecilia Merel

Cynthia Núñez

Elecktra Brown

Eme Malagracia

Fiorella Zapata

Gabriel Rodríguez

Grecia Mejía Alhuay

Wylona

Marcela Paz

Marinés Cabieses

Marisol Sánchez

Mahdi Akram Karim

Miguel Mejía Caillahua

Nasusa

Oscar Dextre

Roxana Ypanaqué Oliveros

Sandra Layon

Vanessa Martínez

Fechas y horarios

La inauguración se realizará el 13 de agosto a las 7:00 p. m.

La muestra podrá visitarse del 13 al 29 de agosto, de miércoles a domingo, entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m., en la Galería Casa Cultural Grau (Av. Grau 178, Barranco).

El ingreso será gratuito.