La Galería Casa Cultural Grau, en el distrito de Barranco, presentará la exposición colectiva “Experiencia Vivencial”, una propuesta que reunirá a 23 artistas con obras que exploran la relación entre el arte, la memoria y la experiencia personal.
La muestra será inaugurada el 13 de agosto y permanecerá abierta al público hasta el 29 de agosto, con ingreso libre.
Lee aquí: El Gato Descalzo lleva una selección de libros peruanos a la FIL Lima 2026 (VIDEO)
Una reflexión sobre el arte y las emociones
La exposición parte de la idea de que las experiencias significativas dejan una huella duradera en las personas, del mismo modo que una obra de arte puede despertar emociones, evocar recuerdos y ofrecer nuevas formas de interpretar la realidad.
Bajo esta premisa, “Experiencia Vivencial” propone un recorrido donde cada pieza busca establecer un vínculo personal con el espectador y convertir la contemplación artística en una experiencia que perdure más allá de la visita.
Lee: Ana Masías presenta la exposición Entre el cielo y la tierra en el Museo Andrés del Castillo
Pintura, escultura y diversas expresiones contemporáneas
La muestra, curada por Tricia Cáceda y Álvaro de la Puente, reúne propuestas de pintura, escultura y otras manifestaciones del arte contemporáneo, promoviendo el diálogo entre diferentes estilos, técnicas y sensibilidades.
Los organizadores destacan que la exposición busca convertir el espacio expositivo en un lugar de intercambio donde cada obra complemente a las demás y enriquezca la experiencia del visitante.
Artistas participantes
La exposición contará con obras de:
- Ana Ruiz de Somocurcio
- Anneli Vértiz
- Barum Balam
- Carlo Calanche
- Cecilia Flores
- Cecilia Merel
- Cynthia Núñez
- Elecktra Brown
- Eme Malagracia
- Fiorella Zapata
- Gabriel Rodríguez
- Grecia Mejía Alhuay
- Wylona
- Marcela Paz
- Marinés Cabieses
- Marisol Sánchez
- Mahdi Akram Karim
- Miguel Mejía Caillahua
- Nasusa
- Oscar Dextre
- Roxana Ypanaqué Oliveros
- Sandra Layon
- Vanessa Martínez
Fechas y horarios
La inauguración se realizará el 13 de agosto a las 7:00 p. m.
La muestra podrá visitarse del 13 al 29 de agosto, de miércoles a domingo, entre las 4:00 p. m. y las 9:00 p. m., en la Galería Casa Cultural Grau (Av. Grau 178, Barranco).
El ingreso será gratuito.