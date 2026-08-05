La artista visual peruana Ana Masías presenta Entre el cielo y la tierra, una exposición que propone una reflexión sobre la memoria, el paso del tiempo y la resiliencia frente al dolor y la pérdida.

La muestra será inaugurada el 5 de agosto, a las 5:00 p. m., en la Galería MAD del Museo de Minerales Andrés del Castillo, donde permanecerá abierta al público hasta el 28 de agosto. El ingreso será libre.

Ocho pinturas exploran la memoria y la condición humana

La exposición reúne ocho pinturas al óleo sobre tela. El recorrido comienza con una obra realizada en 2017 por el pintor peruano José Tola, a quien Ana Masías reconoce como una influencia decisiva en su trayectoria artística.

Las siete obras restantes fueron creadas entre 2024 y 2026 y desarrollan un lenguaje figurativo cargado de elementos simbólicos que invitan a reflexionar sobre la condición humana.

Según la propuesta curatorial, Entre el cielo y la tierra busca ofrecer un espacio abierto a la interpretación del público, más que transmitir un mensaje único o definitivo.

Una reflexión sobre el tiempo, la violencia y la resiliencia

El proyecto nació como un proceso de retorno a la pintura después de varios años dedicados a la docencia, convirtiéndose para la artista en un ejercicio de búsqueda personal y sanación.

A través de sus obras, Masías transforma experiencias personales y problemáticas contemporáneas, como la violencia, la guerra, el desplazamiento y la pérdida de humanidad frente al exceso de imágenes, en composiciones de carácter poético y narrativo.

“La pintura tiene la capacidad de registrar el tiempo de una manera distinta. En un mundo donde consumimos imágenes a gran velocidad, me interesa reivindicar su permanencia y abrir preguntas más que ofrecer respuestas”, señala la artista.

Trayectoria de Ana Masías

Nacida en Áncash en 1987, Ana Masías estudió Arte y Diseño en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y posteriormente obtuvo una maestría en Historia del Arte y Curaduría en la misma casa de estudios.

Su trabajo artístico integra investigación y creación para abordar temas relacionados con la memoria, la identidad, el cuerpo, la violencia y la experiencia humana desde una perspectiva simbólica.

Fechas, horarios y lugar de la exposición

La exposición Entre el cielo y la tierra podrá visitarse:

Fechas: Del 5 al 28 de agosto.

Del 5 al 28 de agosto. Horario: De lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

De lunes a domingo, de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. Lugar: Galería MAD del Museo de Minerales Andrés del Castillo.

Galería MAD del Museo de Minerales Andrés del Castillo. Dirección: Jirón de la Unión 1030, Centro de Lima.

Jirón de la Unión 1030, Centro de Lima. Ingreso: Libre.