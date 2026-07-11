La Municipalidad Provincial de Piura reafirma su compromiso con la prevención frente a un posible Fenómeno El Niño, tras participar en la reunión convocada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), donde se coordinaron acciones para identificar y priorizar los puntos críticos que requieren intervenciones antes del inicio de la temporada de lluvias.

Durante la jornada, el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas Alvarado, exhortó a los gobiernos locales a validar las zonas de mayor riesgo para ejecutar oportunamente trabajos de limpieza, descontaminación, encauzamiento de cauces y conformación de defensas ribereñas.

El alcalde provincial de Piura, Juan Francisco Cevallos López, destacó la importancia de actuar con anticipación y de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones. “Hemos solicitado identificar los riesgos y los puntos críticos ante un posible Fenómeno El Niño, porque es de mucha importancia la articulación entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional y las municipalidades para poder ayudarnos mutuamente y proteger a nuestra población”, afirmó.

Durante la reunión el MVCS se comprometió a evaluar los nuevos puntos críticos propuestos por las diferentes municipalidades para su posible incorporación al listado de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Asimismo, los gobiernos locales remitirán información sobre su disponibilidad de maquinaria, equipos y personal para fortalecer la capacidad operativa frente al Fenómeno El Niño 2026-2027.

La Municipalidad Provincial de Piura continuará coordinando con las entidades competentes para impulsar acciones preventivas que reduzcan la vulnerabilidad de la población frente a lluvias intensas, inundaciones y la activación de quebradas.