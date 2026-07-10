El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) encabezó un simulacro en el que se evaluó la capacidad de respuesta de los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARE) y la activación de protocolos de emergencia frente a las lluvias intensas que podría ocasionar el fenómeno El Niño, en la región de Piura.

El simulacro, que busca fortalecer la coordinación entre los tres niveles de gobierno ante futuras eventualidades, contó con la participación del Gobierno regional, Indeci, Cenepred, OTASS, EPS Grau y los Gobiernos locales, como reflejo del trabajo articulado entre todas estas entidades para garantizar el bienestar de la población piurana.

Durante el ejercicio se instaló una sala de crisis para coordinar la toma de decisiones y se puso a prueba el despliegue de equipos, maquinaria y personal especializado, verificando así los procedimientos de atención y la operatividad de la infraestructura destinada a la evacuación de aguas pluviales.

“Es importante prevenir, conocer a detalle los procedimientos y el protocolo que debemos seguir frente a una emergencia pluvial, como podría ocurrir ante un fenómeno El Niño. La prevención nos ayudará a salvar vidas y proteger miles de hogares”, dijo el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

Las actividades incluyeron recorridos técnicos por los principales SARE de Piura, como La Molina II, administrado por el MVCS, donde se constató su funcionamiento. Este sistema tiene una capacidad de almacenamiento de 3000 metros cúbicos y dos electrobombas con capacidad de bombeo de 300 litros por segundo, componentes fundamentales para la evacuación oportuna de aguas pluviales.

En la previa, las autoridades y equipos técnicos monitorearon los SARE La Primavera, administrado por la Municipalidad Distrital de Castilla, y Los Rosales, que dirige la Municipalidad Provincial de Piura, comprobando que ambos se encuentran aptos para evacuar aguas pluviales, reduciendo el riesgo de inundaciones frente a lluvias intensas.

La comitiva también visitó la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) Las Dalias, donde se simuló una interrupción del suministro eléctrico para activar el plan de contingencia. Como parte del ejercicio se ejecutó el trasvase de aguas mediante motobombas, comprobando la capacidad de respuesta operativa frente a una eventual falla del sistema principal.