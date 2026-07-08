El Instituto Peruano de Economía (IPE) informó que el agro en Piura creció 13.2% de enero a abril de 2026, pero enfrenta crisis de precios y amenaza por el Fenómeno El Niño Costero que se extendería hasta el mes de marzo de 2026.

A pesar de las crecientes amenazas climáticas, el sector agropecuario de Piura registró una expansión de 13.2% entre enero y abril de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Según el Ministerio de Agricultura (Midagri), este avance fue liderado por el repunte del arroz (+208.0%) y el limón (+16.4%). Sin embargo, las cosechas de mango cayeron 6.1%, mientras que la producción avícola se mantuvo casi estable (-0.5%). Ambos representan alrededor de un tercio de la producción agropecuaria piurana.

Según el IPE, con información del Midagri, el aumento de arroz respondió a la adopción de la variedad Nopal, de alto rendimiento y resistente a plagas. Pero su bajo rechazo comercial se debió a problemas de sabor y cocción lo que provocó el desplome en el precio en chacra registrando un 22.7% a mayo de 2026.

Ante este panorama, la caída de ingresos para los agricultores coincidió con el alza de costos de producción. Además, el bloqueo del Estrecho de Ormuz, a inicios de año, la urea en Piura se disparó a S/ 3,220 por tonelada en abril. No obstante, en mayo el precio se redujo a S/ 2,200.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2025, el 1.7% (del 72.4% de las hectáreas agrícolas en Piura) son de riego tecnificado y cerca del 37.0% de las hectáreas agrícolas fueron afectadas por enfermedades o algún evento climático, principalmente por sequías.

A esto se suma un Niño Costero de larga duración y magnitud fuerte e incrementa los riesgos para el agro piurano. Como ocurrió en 2023, las elevadas temperaturas afectarán el desarrollo de cultivos como el mango, el limón, la uva y el arándano.