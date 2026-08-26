Mejorar las condiciones de las vías y atender los puentes que requieren mantenimiento fueron los principales acuerdos alcanzados durante una reunión entre autoridades de Calamarca y representantes de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) de La Libertad.

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En la reunión participaron la consejera regional por Julcán, Lorena Carranza, el alcalde distrital de Calamarca, Marcelo Contreras Rosas, dirigentes de la zona y el equipo técnico de Caminos de la GRTC, quienes expusieron y evaluaron las principales necesidades viales del distrito.

Entre las acciones acordadas se encuentran trabajos de mantenimiento rutinario, que comprenderán la limpieza de vías, atención de puntos críticos y cunetas.

También se contempla intervenir los puentes que requieran mantenimiento para mejorar el desplazamiento de los pobladores.La gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Mirella Urrelo Seijas, explicó que la reunión permitió conocer directamente cuáles son los sectores que necesitan atención y plantear las primeras acciones.

“Los dirigentes y autoridades conocen dónde están los principales problemas de sus vías. Hemos escuchado sus necesidades y nuestro equipo de Caminos va a evaluar los puntos críticos, las cunetas y la situación de los puentes para determinar las intervenciones que corresponden. Lo importante es que estas coordinaciones se traduzcan en mejoras concretas para la población”, indicó Urrelo Seijas.

Durante el encuentro, los representantes de Calamarca explicaron las dificultades que enfrentan en determinados sectores y la necesidad de mantener operativas las rutas que permiten la comunicación entre sus localidades y con otros puntos de la provincia de Julcán.

Como siguiente paso, el 1 de septiembre se realizará una reunión con el alcalde provincial de Julcán para continuar las coordinaciones y establecer las acciones necesarias para atender las vías identificadas.La atención de estos puntos permitirá mejorar progresivamente la transitabilidad en Calamarca, principalmente en rutas utilizadas diariamente por las familias para movilizarse y trasladar sus productos.