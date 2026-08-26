El distrito de El Porvenir se prepara para recibir una nueva edición de la Calzaferia El Porvenir 2026, una de las principales actividades comerciales del sector calzado en la provincia de Trujillo. El evento se desarrollará del 12 al 27 de setiembre, en las cuadras 12 y 13 de la avenida Pumacahua, con el objetivo de dinamizar la economía local y fortalecer la actividad productiva de los emprendedores.

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El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, junto con representantes empresariales y autoridades locales, oficializó la realización de esta importante feria, que reunirá a productores y emprendedores del distrito y de otros sectores de la provincia.

Durante la presentación, el burgomaestre destacó que la feria ofrecerá una amplia variedad de modelos y diseños de calzado para damas, caballeros y niños, con productos orientados a atender la demanda de las próximas temporadas.Asimismo, anunció que la participación de los emprendedores será a costo cero, como parte del respaldo de la Municipalidad de El Porvenir a los pequeños productores.

Esta medida busca evitar que los gastos de participación afecten la economía de los emprendedores del distrito y de la provincia de Trujillo.“La Gerencia de Desarrollo Económico está trabajando junto a los pequeños empresarios para enfrentar la crisis económica que aún afecta a nuestros zapateros”, señaló Carranza Ventura.

La autoridad municipal reafirmó, además, su compromiso con el fortalecimiento del sector calzado y destacó el aporte de los emprendedores al desarrollo económico del distrito. “Hoy consolidamos nuestro respaldo a los emprendedores de El Porvenir, quienes durante años han impulsado el desarrollo productivo y generado divisas para el país”, manifestó.

Según informó la Municipalidad, la nueva edición de la Calzaferia proyecta generar ingresos superiores a tres millones de soles, como resultado del trabajo articulado entre la comuna, los empresarios y la ciudadanía.

Con esta iniciativa, El Porvenir busca fortalecer su posicionamiento como capital del calzado peruano.La Calzaferia El Porvenir 2026 no solo ofrecerá calzado con nuevos modelos y diseños exclusivos a precios accesibles, sino que también contará con espacios gastronómicos, artesanías y presentaciones artísticas y musicales.

De esta manera, la feria busca consolidarse como un evento comercial, productivo, cultural y familiar que contribuya a dinamizar la economía local y a promover el talento y la capacidad emprendedora de los productores de El Porvenir.