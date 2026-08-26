El Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo declaró fundada la tacha presentada contra el candidato de Podemos Perú a la Municipalidad Provincial de Ascope, John Vargas Campos, lo que lo dejaría con un pie fuera de las elecciones del próximo 4 de octubre.

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Documento. De acuerdo con la Resolución N° 00592-2026-JEE-PCYO/JNE, Vargas Campos estaría impedido de postular porque cuenta con una sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso, lo que no informó en su declaración jurada de hoja de vida que ingresó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Al haberse acreditado que el candidato John Roman Vargas Campos se encuentra comprendido dentro del supuesto constitucional de impedimento para postular a cargos de elección popular, previsto en el artículo 34-A de la Constitución Política del Perú, corresponde declarar fundada la tacha interpuesta en su contra y disponer su exclusión de la lista de candidatos presentada por la organización política Podemos Perú”, indica el documento que lo saca de la carrera electoral.

También precisa que “dicha exclusión no afecta la validez de la candidatura de los demás integrantes de la referida lista”.

EL CASO

La tacha contra el candidato fue solicitada por el ciudadano Alberto Bailón Bustamante, quien advirtió al JEE Pacasmayo que Vargas fue sentenciado, el 5 de marzo de este año, por el Juzgado Penal Unipersonal de Ascope.

El aspirante al sillón edil fue condenado a tres años de pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de omisión a deberes de funcionarios públicos.

APELACIÓN

Esta es la cuarta postulación consecutiva de John Vargas. Él, actualmente, es alcalde de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, cargo al que ingresó en 2023. Una gestión anterior ocupó la alcaldía de Ascope (2019-2022) y antes fue burgomaestre de Magdalena de Cao (2015-2018).

Fuentes de Podemos Perú confirmaron que en las próximas horas apelarán la tacha ante el Jurado Nacional de Elecciones.

Tomás Alva Villa, especialista en Derecho Electoral, estimó que, una vez se acepte la apelación, el JNE emitiría un fallo antes del 4 de septiembre. Esta decisión es inapelable.