Tras ejecutar el operativo denominado “Némesis”, agentes del Comando Unificado Pataz (Cupaz), que une a soldados del Ejército del Perú y a efectivos de la Policía Nacional, se logró la detención de dos personas y la incautación de material explosivo y armamento de guerra, presuntamente vinculado a la minería ilegal en el sector de Pueblo Nuevo, en Pataz, región La Libertad.

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Por acciones de inteligencia se supo que en un punto de complicado acceso en Pueblo Nuevo, presuntos mineros ilegales habían montado un campamento y se encontraban en actividad de extracción de mineral. Además, de ello se había obtenido información que personas fuertemente armadas les brindaban “seguridad”.

INTERVENCIÓN

Una vez diseñado el plan operativo, el Cupaz decidió actuar y la madrugada del último martes un fuerte contingente de agentes incursionaron de forma sorpresiva en el lugar.

Algunos de los sospechosos huyeron por las montañas, mientras que otros dos fueron detenidos. Al realizar el registro en la zona se encontró seis armas de fuego de largo alcance (fusiles R15), 50 explosivos, 850 balas de diferentes calibres y chalecos antibalas.

Cabe indicar que dos días antes, las fuerzas combinadas incursionaron en el centro poblado Yalén, sector La Pofía, y también detuvieron a dos hombres y se incautó 1, 141 cartuchos de dinamita, radios motorola y chalecos antibalas.