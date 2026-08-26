Ascope y Chepén están viviendo una ola de violencia que preocupa a las autoridades. Estas dos provincias, de las 12 que tiene la región La Libertad, son las únicas que han registrado incremento de asesinatos este año.

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Alerta. Durante la última sesión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), la Región Policial La Libertad reveló que de enero al 20 de agosto de este año se han registrado 140 homicidios en este departamento. Esta cifra es 13% menor a la reportada en el mismo periodo de 2025, que hubo 161 muertes.

A pesar de la violencia que golpea a la región, las estadísticas muestran datos esperanzadores en 10 provincias, que lograron reducir o mantener los crímenes. Sin embargo, también revelan que el hampa se habría trasladado a otras zonas para continuar con su accionar delictivo.

De acuerdo con la PNP, hasta el 20 de agosto de este año en Ascope se han registrado 13 homicidios, cifra mayor a la reportada en el mismo periodo de 2025, que hubo 8. Es decir, en esta provincia los asesinatos incrementaron en 62.5%.

Chepén, que está en emergencia por inseguridad ciudadana desde el 26 de mayo último, también aumentó el número de muertos a manos de delincuentes. Acá se reportaron 18 crímenes, 8 más que en 2025, lo que significa que los homicidios aumentaron en un 80%.

En este punto vale precisar que el reporte policial no incluye los tres asesinatos a balazos ocurridos la tarde del sábado 22 de agosto: en Chepén mataron a padre e hijo, mientras que en Paiján (Ascope) acabaron con la vida de un ciudadano colombiano.

Al respecto, el gerente de Defensa Nacional del Gobierno Regional de La Libertad, coronel PNP (r) Edwin Dávila Paredes, confirmó que, ante el aumento de crímenes en Chepén, se solicitará “la presencia del Ejército” y de policías de unidades especializadas en esa jurisdicción.

EN DESCENSO. Las estadísticas reveladas por la Región Policial La Libertad durante la sesión del Coresec también dan cuenta que los homicidios disminuyeron en las demás provincias.

Trujillo, con 57 asesinatos, y Pataz, con 34, son las jurisdicciones en donde más muertes violentas ocurrieron este año. Pese a ello, sufrieron una disminución de dos y nueve asesinatos, respectivamente, en comparación al 2025.

En tanto, en Virú se reportaron 10 personas ultimadas (el año pasado hubo 24), en Pacasmayo se registraron 9 homicidios (3 menos que en 2025) y en Gran Chimú hubo 4 crímenes (3 menos). Completan la lista de muertes Otuzco, con 2 (5 menos que en 2025), y Santiago de Chuco, en donde ocurrieron el mismo número de asesinatos que el año pasado: 2.

Además, en las provincias de Sánchez Carrión, Julcán y Bolívar no se han registrado muertes violentas este 2026.

OTROS DELITOS. Durante la sesión del Coresec, el coronel PNP Ricardo Jacinto Fuentes, jefe de la División de Regional de Inteligencia en La Libertad, aseguró que el trabajo policial también originó que disminuyan las extorsiones (2,050 en 2025 y 1,200 en 2026) y robos (1,609 en 2025 y 994 en 2026).

Además, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, anunció la creación de cuatro Fiscalías contra la Extorsión (una superior y tres provinciales), que estarán equipadas con unidades de protección de testigos y 12 peritos especializados para el rastreo e investigación de este delito.

“Vamos a luchar contra este flagelo que tanto golpea a la ciudadanía de manera especializada. Un fiscal en crimen conoce el rastreo de llamadas, la lectura de comunicaciones y el seguimiento; por ello es muy importante la especialización”, aseveró.