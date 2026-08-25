Extorsionadores tienen en la mira a una institución educativa de la provincia de Trujillo en donde se realizarán trabajos de remodelación en los próximos días. En esta ocasión, los delincuentes llegaron la tarde del último lunes y dejaron dos cartuchos de dinamita. Sin embargo, por la noche regresaron para efectuar disparos contra el portón de la institución educativa Virgen del Carmen, ubicado en el distrito de Alto Trujillo, donde dejaron un manuscrito con un presunto mensaje extorsivo.
LOS HECHOS
Según información preliminar, al promediar las 5 de la tarde, sospechosos llegaron hasta el frontis del plantel, situado en la manzana “A” Lote 1, de Alto Trujillo, Barrio 5, sector 12. Los hampones dejaron una carta extorsiva acompañada de dos artefactos explosivos.
Hasta el lugar acudieron agentes del Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional del Perú para iniciar las investigaciones. Mientras que el personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) se encargó de retirar la dinamita.
Pero, cuando el reloj marcaba las 10 de la noche, desconocidos a bordo de una motocicleta dispararon hasta en seis oportunidades contra la puerta principal del colegio, el cual alberga a estudiantes de los niveles de primaria y secundaria.
El personal de serenazgo de la jurisdicción y de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron hasta el lugar del incidente. Los detectives quedaron a cargo de las pesquisas del caso y así poder identificar a los responsables de este ataque extorsivo.
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